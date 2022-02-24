Brezilyalı yıldızdan Ukrayna için yardım feryadı
Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı forveti Junior Moraes de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaştan nasibini aldı. 34 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım istedi.
Junior Moraes'in yaptığı paylaşımda, "Durum çok ciddi. Arkadaşlarım ve ailemle Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin." ifadelerini kullandı.
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Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in Brezilyalı futbolcuları aileleriyle birlikte kaldıkları otelden bir video yayınladı. Oyuncular Ukrayna'dan ayrılıp ülkelerine dönmek için yetkililerden yardım istedi.
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Öte yandan UEFA, Rusya ile Ukrayna arasındaki durum nedeniyle yarın olağanüstü toplanıyor.
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Ayrıca 34 yaşındaki Brezilya asıllı forvet, 2019'dan bu yana Ukrayna Milli Takımı formasını giyiyor.
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