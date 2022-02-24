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Brezilyalı yıldızdan Ukrayna için yardım feryadı

Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı forveti Junior Moraes de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaştan nasibini aldı. 34 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım istedi.

Brezilyalı yıldızdan Ukrayna için yardım feryadı - Resim: 1

Junior Moraes'in yaptığı paylaşımda, "Durum çok ciddi. Arkadaşlarım ve ailemle Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için bir çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin." ifadelerini kullandı.

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Brezilyalı yıldızdan Ukrayna için yardım feryadı - Resim: 2

Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in Brezilyalı futbolcuları aileleriyle birlikte kaldıkları otelden bir video yayınladı. Oyuncular Ukrayna'dan ayrılıp ülkelerine dönmek için yetkililerden yardım istedi.

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Brezilyalı yıldızdan Ukrayna için yardım feryadı - Resim: 3

Öte yandan UEFA, Rusya ile Ukrayna arasındaki durum nedeniyle yarın olağanüstü toplanıyor.

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Brezilyalı yıldızdan Ukrayna için yardım feryadı - Resim: 4

Ayrıca 34 yaşındaki Brezilya asıllı forvet, 2019'dan bu yana Ukrayna Milli Takımı formasını giyiyor.

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