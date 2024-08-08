Bu sefer olmadı: Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. Filenin Sultanları, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya ile South Paris Arena'da karşılaştı. Filenin Sultanları rakibine 3-0 mağlup oldu. İtalya, finalde ABD'nin rakibi oldu.
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Filenin Sultanları, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te bronz madalya mücadelesinde Brezilya ile karşılaşacak.
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1. Set Sonucu: Türkiye 22-25 İtalya
2. Set Sonucu: Türkiye 19-25 İtalya
3. Set Sonucu: Türkiye 22-25 İtalya
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Öte yandan yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 4'üncü sıraya geriledi.
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