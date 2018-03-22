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  3. 22 Mart 2018 11:21

Bu yıldızlar sezon sonu ayrılıyor !

Süper Lig'de takımların yıldız isimleri, sezon sonu büyük ölçüde ayrılacak. İşte sezon sonunda ayrılması beklenen 20 yıldız

Bu yıldızlar sezon sonu ayrılıyor !

Süper Lig'de sezonun bitimine yaklaşıldıkça transfer hareketliliği de artıyor. İşte sezon sonunda ayrılması beklenen 20 yıldız... (Hürriyet)

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Bu yıldızlar sezon sonu ayrılıyor !

SADIK ÇİFTPINAR

Malatyaspor'da gösterdiği performans ile alkış alan Sadık, İstanbul kulüplerinin radarında...

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Bu yıldızlar sezon sonu ayrılıyor !

AROUNA KONE

Arouna Kone: Sivasspor'un dünyaca ünlü golcüsü Kone için devre arasında İspanya'dan teklifler geldi. Sezon sonunda ayrılma ihtimali yüksek oyuncular arasında.

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Bu yıldızlar sezon sonu ayrılıyor !

FEGOULI

Sancılı bir sürecin ardından Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Feghouli, özellikle Fatih Terim'in gelmesi ile birlikte yükselişe geçti. Cezayirli yıldız için sezon sonu sürpriz teklifler gelebilir.

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