Bu yıldızlar sezon sonu ayrılıyor !
Süper Lig'de takımların yıldız isimleri, sezon sonu büyük ölçüde ayrılacak. İşte sezon sonunda ayrılması beklenen 20 yıldız
Süper Lig'de sezonun bitimine yaklaşıldıkça transfer hareketliliği de artıyor. İşte sezon sonunda ayrılması beklenen 20 yıldız... (Hürriyet)
SADIK ÇİFTPINAR
Malatyaspor'da gösterdiği performans ile alkış alan Sadık, İstanbul kulüplerinin radarında...
AROUNA KONE
Arouna Kone: Sivasspor'un dünyaca ünlü golcüsü Kone için devre arasında İspanya'dan teklifler geldi. Sezon sonunda ayrılma ihtimali yüksek oyuncular arasında.