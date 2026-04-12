Bundesliga'da bir ilk: Alman ekibi kadın teknik direktöre emanet!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, teknik direktörlük koltuğuna Marie-Louise Eta’yı getirdi. Eta, Bundesliga tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu.
Kaynak: İHA
Almanya Bundesliga’da 29. hafta mücadelesinde küme düşme hattındaki Heidenheim’a 3-1 mağlup olan Union Berlin'de teknik direktör Steffen Baumgart ile yollar ayrılmıştı.
Berlin temsilcisi, takımın başına 34 yaşındaki eski futbolcu ve antrenör Marie-Louise Eta’nın getirildiğini resmen duyurdu. Bu hamleyle birlikte Eta, dünyanın en prestijli liglerinden biri olan Bundesliga’da bir A takımı çalıştıran ilk kadın teknik direktör unvanını kazandı.
Union Berlin'de yardımcı antrenörlük ve alt yaş kategorilerinde antrenörlük yapan Marie-Louise Eta'nın, sezon sonuna kadar A takımın başında yer alacağı belirtildi.
Bundesliga'da son 3 maçtır kazanamayan Union Berlin 32 puanla 11. sırada yer alıyor.
