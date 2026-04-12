Bundesliga'da bir ilk: Alman ekibi kadın teknik direktöre emanet!

Berlin temsilcisi, takımın başına 34 yaşındaki eski futbolcu ve antrenör Marie-Louise Eta’nın getirildiğini resmen duyurdu. Bu hamleyle birlikte Eta, dünyanın en prestijli liglerinden biri olan Bundesliga’da bir A takımı çalıştıran ilk kadın teknik direktör unvanını kazandı.