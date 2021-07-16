Burak Elmas Galatasaraylılara 2 transfer müjdesini açıkladı
Sezonu Çarşamba günü oynayacağı PSV maçı ile açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transferlere ilişkin açıklamada bulundu.
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Habertürk'e konuşan Başkan Elmas, "Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. Paris Saint-Germain ile emas halindeyiz." ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'in transferindeki gecikmeyi Portekiz kulübündeki değişime bağlayan Başkan Elmas, "Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor" dedi.
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