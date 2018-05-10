Burak Yılmaz Beşiktaş'a mı gidiyor ?
Adı Başakşehir'le anılan Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü !
Trabzonspor'da maliyeti sebebiyle tartışma konusu olan Burak Yılmaz'ın Başakşehir'le anlaştığı iddia edilmişti... (Fanatik)
Burak Yılmaz hakkında çıkan bu söylentinin gerçek olmadığını açıklarken, transferiyle ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı...
Bu sezon yeterince verim alınamayan 2 forvet oyuncunun gönderilmesinin ardından Beşiktaş'ın alacağı iki oyuncuyu da belirlediği bildirildi.