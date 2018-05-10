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  3. 10 Mayıs 2018 12:18

Burak Yılmaz Beşiktaş'a mı gidiyor ?

Adı Başakşehir'le anılan Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü !

Burak Yılmaz Beşiktaş'a mı gidiyor ?

Trabzonspor'da maliyeti sebebiyle tartışma konusu olan Burak Yılmaz'ın Başakşehir'le anlaştığı iddia edilmişti... (Fanatik)

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Burak Yılmaz Beşiktaş'a mı gidiyor ?

Burak Yılmaz hakkında çıkan bu söylentinin gerçek olmadığını açıklarken, transferiyle ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı...

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Burak Yılmaz Beşiktaş'a mı gidiyor ?

Bu sezon yeterince verim alınamayan 2 forvet oyuncunun gönderilmesinin ardından Beşiktaş'ın alacağı iki oyuncuyu da belirlediği bildirildi.

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Burak Yılmaz Beşiktaş'a mı gidiyor ?

Buna göre Göztepe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demba Ba ile ekonomik olarak zor günler geçiren Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ı hedef olarak belirleyen yönetimin, yeni döneme bu oyuncularla başlamayı planladığı konuşuluyor.

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