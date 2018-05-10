Burak Yılmaz Beşiktaş'a mı gidiyor ?

Buna göre Göztepe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demba Ba ile ekonomik olarak zor günler geçiren Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ı hedef olarak belirleyen yönetimin, yeni döneme bu oyuncularla başlamayı planladığı konuşuluyor.