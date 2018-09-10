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  3. 10 Eylül 2018 13:12

Burak Yılmaz servet kazanıyor !

Trabzonspor'u 870 bin Euro'luk alacakları nedeniyle TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz'ın kazancı dudak uçuklatıyor !

Burak Yılmaz servet kazanıyor !

Trabzon'un en fazla kazanan futbolcusu olan Burak Yılmaz, Bordo-Mavili kulübü 870 bin Euro'luk alacakları nedeniyle TFF'ye şikayet etmiş ve büyük tepki çekmişti.
(Takvim)

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Burak Yılmaz servet kazanıyor !

DARPHANE GİBİ PARA BASIYOR
Bu paranın 800 bin Euro'su transfer taksidi, 70 bin Euro'su ise prim...

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Burak Yılmaz servet kazanıyor !

Ancak, Burak Yılmaz bu primi oynadığı için almıyor. Anlaşmaya göre Trabzonspor her puan kazandığında Burak 10 bin Euro kazanıyor.

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Burak Yılmaz servet kazanıyor !

OYNAMADAN 70 BİN EURO KAZANDI
Trabzonspor bu sezon 4 maçta 7 puan topladı. Yani Burak Yılmaz, 4 haftada skora katkı yapmamasına rağmen 70 bin Euro'yu kaptı. Tecrübeli oyuncu bu sezon sadece 27 dakika forma giydi.

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