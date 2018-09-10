Burak Yılmaz servet kazanıyor !
Trabzonspor'u 870 bin Euro'luk alacakları nedeniyle TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz'ın kazancı dudak uçuklatıyor !
Trabzon'un en fazla kazanan futbolcusu olan Burak Yılmaz, Bordo-Mavili kulübü 870 bin Euro'luk alacakları nedeniyle TFF'ye şikayet etmiş ve büyük tepki çekmişti.
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DARPHANE GİBİ PARA BASIYOR
Bu paranın 800 bin Euro'su transfer taksidi, 70 bin Euro'su ise prim...
Ancak, Burak Yılmaz bu primi oynadığı için almıyor. Anlaşmaya göre Trabzonspor her puan kazandığında Burak 10 bin Euro kazanıyor.