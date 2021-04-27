Burak Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor!
Fransa'da sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! Burak Yılmaz'ın sezon sonu hangi takıma transfer olacağı da ortaya çıktı. İşte Burak Yılmaz ile ilgili son dakika haberinin detayları...
Fransa'da fırtına gibi esen Burak Yılmaz için olay iddia gündeme bomba gibi düştü. Burak Yılmaz, Fransa'da Lille'i şampiyonluğa taşıyor. Lacivert Kırmızılı takımın geçtiğimiz gün Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya 2 gol 1 asistle damga vuran Burak Yılmaz, Fransa'da manşetleri süslemişti.
Fransız basını 'Kahraman' diye manşet attı Bu sezon kritik maçlarda sahne alan Burak Yılmaz için Fransız basını 'Kahraman' ifadelerini kullanırken milli golcünün Lille'deki müthiş performansı sonrası transfer iddiaları da art arda geliyor.
Burak Yılmaz'ın yaz transfer döneminde birçok talibi olacağı şimdiden belli oldu. Avrupa'nın devlerinin yanı sıra Amerika'dan da takip eden ekipler var. Lille'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki golcü oyuncu, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.
David Beckham da Burak Yılmaz'ın peşinde David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami'nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.