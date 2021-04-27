Burak Yılmaz'ın yaz transfer döneminde birçok talibi olacağı şimdiden belli oldu. Avrupa'nın devlerinin yanı sıra Amerika'dan da takip eden ekipler var. Lille'de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki golcü oyuncu, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.