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  3. 03 Ağustos 2020 10:10

Burak Yılmaz yeniden nikah masasına oturuyor

Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa'ya uçan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, gitmeden önce eski eşi ve çocuklarının annesi İstem Atilla ile dini nikâh kıymış.

Burak Yılmaz yeniden nikah masasına oturuyor

Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa'ya uçan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, gitmeden önce eski eşi ve çocuklarının annesi İstem Atilla ile dini nikâh kıymış.

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Burak Yılmaz yeniden nikah masasına oturuyor

Hatırlarsanız, haziran ayında çiftin yeniden evlenmek için karar aldığını yazmıştım. Çift, Fransa'ya gitmeden önce ilişkilerine bir isim koymak istemiş.

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Burak Yılmaz yeniden nikah masasına oturuyor

Burak Yılmaz ve İstem Atilla, 2009 yılında nikâh masasına oturmuş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği 2018 yılında sona ermişti.

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Burak Yılmaz yeniden nikah masasına oturuyor

Yakın dostları Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle ikili, kızlarının hatırı için kararlarını yeniden gözden geçirmiş ve 1 yıl sonra yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.

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