Burak Yılmaz yeniden nikah masasına oturuyor
Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa'ya uçan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, gitmeden önce eski eşi ve çocuklarının annesi İstem Atilla ile dini nikâh kıymış.
Lille takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak Fransa'ya uçan yıldız futbolcu Burak Yılmaz, gitmeden önce eski eşi ve çocuklarının annesi İstem Atilla ile dini nikâh kıymış.
Hatırlarsanız, haziran ayında çiftin yeniden evlenmek için karar aldığını yazmıştım. Çift, Fransa'ya gitmeden önce ilişkilerine bir isim koymak istemiş.
Burak Yılmaz ve İstem Atilla, 2009 yılında nikâh masasına oturmuş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği 2018 yılında sona ermişti.