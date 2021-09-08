Burak Yılmaz'dan 6-1'lik hezimet sonrası olay açıklama

"ÖNCE KENDİ İÇİMİZİ TEMİZLEMELİYİZ""Utanç verici bir gece. Hepimiz çok üzgünüz. Ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Hollanda karşısında güçlü duramadık. Artık Norveç maçına konsantre olmalıyız. Herkesten özür dileriz. Ancak arkadaşlarımız çok genç. Onları çok fazla yaralamadan devam etmeliyiz. Elbette bunun bir bedeli olacak. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır. Ülkem için, takımım için ben kaptan olarak üstlenirim. Belki iyi ağabeylik yapamadım. Belki iyi kaptanlık yapamadım. Ancak kötü günde de aile olmak lazım. Önce kendi içimizi temizlemeliyiz."