Burak Yılmaz'dan 6-1'lik hezimet sonrası olay açıklama
Burak Yılmaz, Hollanda maçının ardından son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, "Bırakmak gerekiyorsa aslan gibi bırakırım ben. Ancak önce kendi içimizi temizlemeliyiz. Onun bunun yakını olup ahkam kesmemek gerekiyor. Görünce selam verirler. Hiç kimse onları insan yerine koymazken biz konuşurduk. Arkadan vururlar" dedi.
A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.
Maçın ardından Burak Yılmaz, TRT Spor canlı yayınında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu ve "Önce kendi içimizi temizlememiz gerekiyor" dedi.
"ÖNCE KENDİ İÇİMİZİ TEMİZLEMELİYİZ""Utanç verici bir gece. Hepimiz çok üzgünüz. Ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Hollanda karşısında güçlü duramadık. Artık Norveç maçına konsantre olmalıyız. Herkesten özür dileriz. Ancak arkadaşlarımız çok genç. Onları çok fazla yaralamadan devam etmeliyiz. Elbette bunun bir bedeli olacak. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır. Ülkem için, takımım için ben kaptan olarak üstlenirim. Belki iyi ağabeylik yapamadım. Belki iyi kaptanlık yapamadım. Ancak kötü günde de aile olmak lazım. Önce kendi içimizi temizlemeliyiz."
"İçimizden gibi görünüp, arkamızdan terbiyesizce tweet atanlara dur dememiz lazım. Artık böyle ahbap-çavuş ilişkisiyle olmaz. Ben kimsenin adamı değilim. Hayatım boyunca da olmadım."