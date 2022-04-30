Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Haziranda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcü, kulübüyle yeni sözleşme imzalamayacak.
36 yaşındaki forvet, Dünya Kupası Play-off elemelerindeki Portekiz maçından sonra milli takıma veda etmişti.
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Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla çıktığı 77 maçta 31 gol kaydetti.
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Yeni takımı merak konusu olan Burak Yılmaz için öne çıkan iki adres; MLS ve Süper Lig.
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Ancak tecrübeli golcü, MLS'e göre tekrar Süper Lig'de forma giymeye daha çok sıcak bakıyor.
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