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Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Haziranda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcü, kulübüyle yeni sözleşme imzalamayacak.

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu - Resim: 1

36 yaşındaki forvet, Dünya Kupası Play-off elemelerindeki Portekiz maçından sonra milli takıma veda etmişti.

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Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu - Resim: 2

Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla çıktığı 77 maçta 31 gol kaydetti.

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Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu - Resim: 3

Yeni takımı merak konusu olan Burak Yılmaz için öne çıkan iki adres; MLS ve Süper Lig.

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Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu - Resim: 4

Ancak tecrübeli golcü, MLS'e göre tekrar Süper Lig'de forma giymeye daha çok sıcak bakıyor.

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