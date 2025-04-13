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Bursa efsanesi geri dönüyor: Şampiyonluklarını ilan ettiler

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Kaynak: DHA / İHA
Bursa efsanesi geri dönüyor: Şampiyonluklarını ilan ettiler - Resim: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup etti.

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Bursa efsanesi geri dönüyor: Şampiyonluklarını ilan ettiler - Resim: 2

Bu sonuçla yeşil-beyazlılar ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Bursa efsanesi geri dönüyor: Şampiyonluklarını ilan ettiler - Resim: 3

Maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanırken, yeşil-beyazlı ekip ikinci yarıda attığı golle ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Bursa efsanesi geri dönüyor: Şampiyonluklarını ilan ettiler - Resim: 4
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