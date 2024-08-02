Buse Savaşkan 2024 Paris Olimpiyatları’nda finale atladı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden mili sporcu Buse Savaşkan, yüksek atlamada finale yükseldi..
Kaynak: AA
2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları’nda piste çıktı.
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Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlama elemelerinde final vizesi alabilmek için Stade de France’ta yarıştı.
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Temsilcimiz Buse Savaşkan, ilk atlayışında 1,83’ü başarıyla geçti.
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Savaşkan, 1,88’i ilk hakkında başarıyla geçti.
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