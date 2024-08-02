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Buse Savaşkan 2024 Paris Olimpiyatları’nda finale atladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden mili sporcu Buse Savaşkan, yüksek atlamada finale yükseldi..

Kaynak: AA
Buse Savaşkan 2024 Paris Olimpiyatları’nda finale atladı - Resim: 1

2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları’nda piste çıktı.

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Buse Savaşkan 2024 Paris Olimpiyatları’nda finale atladı - Resim: 2

Buse Savaşkan kadınlar yüksek atlama elemelerinde final vizesi alabilmek için Stade de France’ta yarıştı. 

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Buse Savaşkan 2024 Paris Olimpiyatları’nda finale atladı - Resim: 3

Temsilcimiz Buse Savaşkan, ilk atlayışında 1,83’ü başarıyla geçti.

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Buse Savaşkan 2024 Paris Olimpiyatları’nda finale atladı - Resim: 4

Savaşkan, 1,88’i ilk hakkında başarıyla geçti.

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