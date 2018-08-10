Çağlar Söyüncü'nün hayatını değiştiren sakatlık
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Milli futbolcu Çağla Söyüncü'nün hikayesi duyanları şaşırtıyor...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Almanya Bundesliga takımı Freiburg'ta forma giyen 22 yaşındaki Türk milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
(Tam Saha Dergisi)
Leicester City'e transfer olan stoper Çağlar Söyüncü sağlık kontrolünden sonra 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Gelin Türk futbolunun yeni yıldızlarından Çağlar Söyüncü'nün ağzından, kendi hikayesini dinleyelim...