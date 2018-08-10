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  3. 10 Ağustos 2018 14:23

Çağlar Söyüncü'nün hayatını değiştiren sakatlık

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olan Milli futbolcu Çağla Söyüncü'nün hikayesi duyanları şaşırtıyor...

Çağlar Söyüncü'nün hayatını değiştiren sakatlık

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Almanya Bundesliga takımı Freiburg'ta forma giyen 22 yaşındaki Türk milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
(Tam Saha Dergisi)

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Çağlar Söyüncü'nün hayatını değiştiren sakatlık

Leicester City'e transfer olan stoper Çağlar Söyüncü sağlık kontrolünden sonra 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Çağlar Söyüncü'nün hayatını değiştiren sakatlık

Gelin Türk futbolunun yeni yıldızlarından Çağlar Söyüncü'nün ağzından, kendi hikayesini dinleyelim...

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Çağlar Söyüncü'nün hayatını değiştiren sakatlık

23 Mayıs 1996'da İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldim. Ben de futbola herkes gibi mahalle aralarında top oynayarak başladım. Okul takımında da oynuyordum.

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