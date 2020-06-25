Carlos Queiroz'dan Jorge Carrascal'a Beşiktaş çağrısı!
Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Jorge Carrascal, rotasını Kara Kartal'a çevirmiş durumda...
Birçok kulübün transfer listesinde yer alan ve Juventus'un da araya girmesi iddiasıyla sessizliğe gömülen Carrascal için Beşiktaş'lı taraftarlar ilk günden bu yana umudunu kesmedi.
Geçen ay 22 yaşına giren orta saha oyuncunun pasta keserken yayınladığı resimin altına, Beşiktaşlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" diyerek genç oyuncuyu takımlarına davet ederken, bu çağrıların halen devam etmesi genç yıldızı olumlu yönde etkilemiş durumda.
Bu arada önceki gün ilginç bir gelişme daha yaşandı. Kolombiya'nın Antenna-2 kanalı, milli takım teknik direktörü Carlos Quieroz'un Jorge Carrascal'a, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesini önerdiğini iddia etti.