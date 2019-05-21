Cengiz Ünder için görüşmeler başladı
Roma'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder, İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor. Türk milli takımı ve Roma'daki performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder, Arsenal ve Tottenham'ın kıskacında. Görüşmelerin olumlu geçtiği Roma yönetimi tarafınd
Roma formasıyla adından söz ettiren milli yıldızımız Cengiz Ünder, transferde büyük bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Roma yönetimi Cengiz Ünder için İngiliz devleriyle pazarlığa başladı.
Roma yönetimi genç yıldız için kararını verdi ve Cengiz'in İtalya'dan ayrılması artık an meselesi...
Turkish Football sitesinin duyurduğu son dakika haberine göre; Cengiz Ünder için transfer girişimlerine başlandı.