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  3. 21 Mayıs 2019 15:35

Cengiz Ünder için görüşmeler başladı

Roma'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder, İngiltere'ye gitmeye hazırlanıyor. Türk milli takımı ve Roma'daki performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder, Arsenal ve Tottenham'ın kıskacında. Görüşmelerin olumlu geçtiği Roma yönetimi tarafınd

Cengiz Ünder için görüşmeler başladı

Roma formasıyla adından söz ettiren milli yıldızımız Cengiz Ünder, transferde büyük bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Roma yönetimi Cengiz Ünder için İngiliz devleriyle pazarlığa başladı.

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Cengiz Ünder için görüşmeler başladı

Roma yönetimi genç yıldız için kararını verdi ve Cengiz'in İtalya'dan ayrılması artık an meselesi...

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Cengiz Ünder için görüşmeler başladı

Turkish Football sitesinin duyurduğu son dakika haberine göre; Cengiz Ünder için transfer girişimlerine başlandı.

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Cengiz Ünder için görüşmeler başladı

Cengiz Ünder'in temsilcileriyle görüşen iki dünya devi, transfer masasında işi bitirmek için kapışıyor...

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