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  3. 12 Ekim 2018 17:00

Cengiz Ünder'e tam 50 milyon Euro

İtalya devi Roma'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e Avrupa devleri talip olmaya başladı.

Cengiz Ünder'e tam 50 milyon Euro

Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu Cengiz Ünder, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda. Genç oyuncu için Bayern Münih, 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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Cengiz Ünder'e tam 50 milyon Euro

İtalyan medyası, Cengiz Ünder'i yakın takibe alan Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini "Dikkat et Roma. Cengiz'i tek beğenen Bayern Münih değil" manşetiyle duyurdu.

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Cengiz Ünder'e tam 50 milyon Euro

La Gazzetta dello Sport, geçen sezon Roma formasıyla parlayan ve form grafiğini bu sezon da sürdüren milli oyuncu için Bayern Münih'in 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı

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Cengiz Ünder'e tam 50 milyon Euro

Gazete, Roma'nın Cengiz ile yola devam etmek istediğini ancak Premier Lig'den Arsenal ve Tottenham'ın da milli oyuncu için devrede olduğunu ifade etti.

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