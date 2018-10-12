Cengiz Ünder'e tam 50 milyon Euro
İtalya devi Roma'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e Avrupa devleri talip olmaya başladı.
Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu Cengiz Ünder, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda. Genç oyuncu için Bayern Münih, 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
İtalyan medyası, Cengiz Ünder'i yakın takibe alan Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini "Dikkat et Roma. Cengiz'i tek beğenen Bayern Münih değil" manşetiyle duyurdu.
La Gazzetta dello Sport, geçen sezon Roma formasıyla parlayan ve form grafiğini bu sezon da sürdüren milli oyuncu için Bayern Münih'in 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı