Cengiz Ünder'in o fotoğrafı gündemi salladı !

Roma'da da vazgeçilmezlerden biri olan ve 10 Nisan 2018 akşamı Şampiyonlar Ligi'nde tarihe tanıklık eden Cengiz Ünder, sadece 2 yıl önce 9 Nisan 2016'da Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu formasıyla Denizlispor deplasmanındaydı.