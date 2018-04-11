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  3. 11 Nisan 2018 11:38

Cengiz Ünder'in o fotoğrafı gündemi salladı !

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı saf dışı bırakan Roma'da yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in 6 yıl önceki bir fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Cengiz Ünder'in o fotoğrafı gündemi salladı !

6 yıl önce tesislerde yemek sırası beklerken çekilmiş fotoğrafı internete düşen bu çocuğu şimdi tüm Türkiye konuşuyor...

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Cengiz Ünder'in o fotoğrafı gündemi salladı !

14 Temmuz 1997 doğumlu Cengiz Ünder, Spor Toto 1. Lig'den Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde parlayan futboluna sadece 2 yıl içinde ulaştı. Diğer bir deyişle 2015-2016 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de boy gösteren genç oyuncu, 2 yıl içinde Şampiyonlar Ligi seviyesine çıktı.

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Cengiz Ünder'in o fotoğrafı gündemi salladı !

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişip 17 yaşındayken profesyonelliğe geçiş yapan Cengiz Ünder, geçen sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul ekibinde formayı kapmayı başaran milli yıldız; 43 resmi maçta sergilediği 9 gol, 8 asistlik performans sonrası 15 milyon Euro bonservisle Roma'ya imza attı.

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Cengiz Ünder'in o fotoğrafı gündemi salladı !

Roma'da da vazgeçilmezlerden biri olan ve 10 Nisan 2018 akşamı Şampiyonlar Ligi'nde tarihe tanıklık eden Cengiz Ünder, sadece 2 yıl önce 9 Nisan 2016'da Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu formasıyla Denizlispor deplasmanındaydı.

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