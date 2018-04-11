Cengiz Ünder'in o fotoğrafı gündemi salladı !
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı saf dışı bırakan Roma'da yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in 6 yıl önceki bir fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.
6 yıl önce tesislerde yemek sırası beklerken çekilmiş fotoğrafı internete düşen bu çocuğu şimdi tüm Türkiye konuşuyor...
14 Temmuz 1997 doğumlu Cengiz Ünder, Spor Toto 1. Lig'den Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde parlayan futboluna sadece 2 yıl içinde ulaştı. Diğer bir deyişle 2015-2016 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de boy gösteren genç oyuncu, 2 yıl içinde Şampiyonlar Ligi seviyesine çıktı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişip 17 yaşındayken profesyonelliğe geçiş yapan Cengiz Ünder, geçen sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. İstanbul ekibinde formayı kapmayı başaran milli yıldız; 43 resmi maçta sergilediği 9 gol, 8 asistlik performans sonrası 15 milyon Euro bonservisle Roma'ya imza attı.