Cenk Tosun: ''Golle dönmek beni çok mutlu etti''
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk etti.
3-3 biten maçta Milli Takım'ın ilk golünü 23. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Sakatlıktan dönen Cenk Tosun, A Milli Takım formasıyla Ekim 2019'dan bu yana ilk golünü Hırvatistan'a attı.
40. dakikada Deniz Türüç'ün golünün pasını veren Caner Erkin ise A Milli Takım formasıyla 1893 gün sonra (Eylül 2015'teki Hollanda maçı) ilk asistini Hırvatistan karşısında yaptı.
Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Cenk Tosun "Ben de çok mutluyum ve gururluyum. Hocama çok teşekkür ediyorum beni çağırdığı için. Bizim için iyi bir test oldu. Zaman zaman iyi işler yaptık son Dünya Kupası finalistine karşı. Bu statta çok güzel anılarım var. Golle dönmek beni çok mutlu etti" dedi.