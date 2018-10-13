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  3. 13 Ekim 2018 17:48

Cenk Tosun'a şartlı onay

Everton, Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi'yi alabilirse Cenk Tosun'un Ocak ayında Beşiktaş'a kiralık olarak gitmesine izin verecek.

Cenk Tosun'a şartlı onay

Ara transfer döneminde kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen ve listenin ilk sırasına Cenk Tosun'un adını yazan siyah-beyazlılar, bu transfer için İngiliz ekipleri arasında yapılacak anlaşmayı bekliyor.

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Cenk Tosun'a şartlı onay

Öyle ki Everton kulübü, Cenk Tosun'u şu anda bırakmaya çok sıcak bakmıyor.

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Cenk Tosun'a şartlı onay

Ancak Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi alabilmek için girişimlere başlayan Everton yönetimi; 'Kırmızılar'ın bu transfere olumlu yanıt vermesi durumunda Cenk Tosun veya Oumar Niasse'den birinin Ocak ayında gitmesine izin verecek.

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Cenk Tosun'a şartlı onay

Aksi durumda ise Cenk Tosun'un ara transfer döneminde Beşiktaş'a gelme ihtimali çok kolay değil.

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