Cenk Tosun'a şartlı onay
Everton, Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi'yi alabilirse Cenk Tosun'un Ocak ayında Beşiktaş'a kiralık olarak gitmesine izin verecek.
Ara transfer döneminde kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen ve listenin ilk sırasına Cenk Tosun'un adını yazan siyah-beyazlılar, bu transfer için İngiliz ekipleri arasında yapılacak anlaşmayı bekliyor.
Ancak Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi alabilmek için girişimlere başlayan Everton yönetimi; 'Kırmızılar'ın bu transfere olumlu yanıt vermesi durumunda Cenk Tosun veya Oumar Niasse'den birinin Ocak ayında gitmesine izin verecek.