Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı
Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de görev yapan Christoph Daum'un Köln Stadyumu’nda düzenlenen cenaze töreninde Daum'un vasiyeti gerçekleştirildi ve 2 Türkçe şarkı çalındı.
Türk futbolunda iz bırakan ve 25 Ağustos'ta hayatını kaybeden Alman çalıştırıcı Christoph Daum için Almanya’da cenaze töreni düzenlendi. Köln Stadyumu’nda yapılan törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, eski futbolculardan Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin, Can Arat, Recep Biler ile futbol dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Burkard, Daum'un eşi Angelica’nın sözlerine atıfta bulunarak "Christoph’un bugün burada olduğunu hissettik, tek eksik onun o komik cümleleriydi." dedi. Törenin ardından Daum’un naaşı, Köln’ün Lindenthal semtindeki Melaten Mezarlığı’na defnedildi.
Anma töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Christoph Daum'un Fenerbahçe ve Türk futboluna iz bıraktığını söyledi. Ali Koç, "Bugün hepimiz büyük bir lidere veda etmek için toplandık. En önemlisi mesleğinde tarih yazan, profesyonelliği ile de birçok insanın kalbine dokunan bir insandı. Daum’un Türkiye’deki kariyeri başarılarla doluydu. 3 kulüpte hizmet ettiği toplam 7 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 3 de kupa kazandı. Kulübümüz onun liderliğinde geçirdiği dört sezon boyunca arka arkaya lig şampiyonlukları yaşadı ve iki şampiyonluğu da dramatik bir şekilde son hafta maçlarında kaybetti. Kısacası Christoph, Türk futboluna hak ettiği bir iz bıraktı ve adını Fenerbahçe’nin tarihine güçlü bir şekilde yazdırdı. Bir teknik direktör olarak olağanüstü niteliklere sahip gerçek bir liderdi. Son derece çalışkan, kendini takımına adamış, tutkulu, disiplinli bir teknik direktördü. Hem ekibinden en iyi performansı hem de oyuncularından bireysel olarak en iyi performansı ortaya çıkarma becerisine sahipti. Bugün Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemden bazı oyuncuları, efsanevi teknik direktörlerine saygıyla veda etmek için buradalar" dedi.
Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul da duygusal bir konuşma yaparak, "O, saha içinde ve özellikle saha dışında pek çok kalbe dokunan harika bir insandı. Huzur içinde yatın Bay Daum. Seni özleyeceğiz ama asla unutmayacağız." sözleriyle Daum'a veda etti.
Tören boyunca, Daum'un kariyerine dair eski fotoğraf ve video gösterimleri sunulurken, Alman spor dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra siyasiler de kürsüye çıktı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Türk şef ve besteci Betin Güneş'in yönettiği orkestra, Daum'un vasiyeti üzerine "Bir Başkadır Benim Memleketim" ve Fenerbahçe maçlarından önce statta çalan "Samanyolu" şarkılarını seslendirdi ve Daum’un Türk dostluğuna vurgu yaptı.