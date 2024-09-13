Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı

Anma töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Christoph Daum'un Fenerbahçe ve Türk futboluna iz bıraktığını söyledi. Ali Koç, "Bugün hepimiz büyük bir lidere veda etmek için toplandık. En önemlisi mesleğinde tarih yazan, profesyonelliği ile de birçok insanın kalbine dokunan bir insandı. Daum’un Türkiye’deki kariyeri başarılarla doluydu. 3 kulüpte hizmet ettiği toplam 7 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 3 de kupa kazandı. Kulübümüz onun liderliğinde geçirdiği dört sezon boyunca arka arkaya lig şampiyonlukları yaşadı ve iki şampiyonluğu da dramatik bir şekilde son hafta maçlarında kaybetti. Kısacası Christoph, Türk futboluna hak ettiği bir iz bıraktı ve adını Fenerbahçe’nin tarihine güçlü bir şekilde yazdırdı. Bir teknik direktör olarak olağanüstü niteliklere sahip gerçek bir liderdi. Son derece çalışkan, kendini takımına adamış, tutkulu, disiplinli bir teknik direktördü. Hem ekibinden en iyi performansı hem de oyuncularından bireysel olarak en iyi performansı ortaya çıkarma becerisine sahipti. Bugün Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemden bazı oyuncuları, efsanevi teknik direktörlerine saygıyla veda etmek için buradalar" dedi.