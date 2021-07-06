Çifte kupalı şampiyon Kartal sahaya indi

Siyah-beyazlılarda Atiba salonda çalışırken, izinli olan Vida ve Kanada Milli Takımı'nda olan Larin ile sakatlığı süren Hasic antrenmana katılmadı. Brezilya'dan dönen Josef ve Welinton ise zorunlu karantinaya girdiği için bir süre daha çalışmalara katılamayacak.