Corona virüsü yenen Fatih Terim'den olay sözler

"JUVENTUS İSTANBUL'DA KUPAYI KAZANABİLİR" Şampiyonlar Ligi için düşünülen dörtlü final senaryosu ve buna İstanbul'un ev sahipliği yapması olasılığını da değerlendiren Terim, "İstanbul neden olmasın? Türkiye son yıllarda spora ve spor tesislerine büyük yatırımlar yaptı. İstanbul büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak yeteneğe sahip" şeklinde konuştu.