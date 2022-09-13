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Cristiano Ronaldo serveti elinin tersiyle itti

İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübünden gelen 242 milyon euroluk teklifi reddettiği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo serveti elinin tersiyle itti - Resim: 1

Haberde, yazın transfer döneminde adından en çok bahsedilen futbolculardan biri olan Ronaldo'nun, büyük bir teklif aldığı belirtildi.

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Cristiano Ronaldo serveti elinin tersiyle itti - Resim: 2

Al Hilal Kulübünün 37 yaşındaki Portekizli yıldıza iki yıllığına toplamda 242 milyon euroluk teklifte bulunduğu aktarıldı.

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Cristiano Ronaldo serveti elinin tersiyle itti - Resim: 3

Sezon boyunca haftalık 2 milyon euroya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo'nun, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından bu teklifi tekrardan değerlendirebileceği yorumu yapıldı.

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Cristiano Ronaldo serveti elinin tersiyle itti - Resim: 4

Kariyerinde 5 kez Altın Top ödülünü kazanan ve Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun gelecek yaza kadar transfer pazarının gündeminde kalması bekleniyor.

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