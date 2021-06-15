Cristiano Ronaldo'dan rekor üstüne rekot
Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Macaristan maçı ile 2 rekora daha sahip oldu.
Son şampiyon Portekiz'in hücumdaki en büyük kozu Ronaldo, EURO 2020'de çifte rekorun sahibi oldu.
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Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Macaristan karşısına çıkan Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu unvanının sahibi oldu. Portekizli yıldız aynı zamanda turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
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Daha önce EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016'da mücadele eden ve 9 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, EURO 2020'de de Macaristan karşısında 3 gol atarak Fransız efsanesi Michel Platini'yi geride bırakarak "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.
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36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tekrarlanması zor bir başarıya imza attı.
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