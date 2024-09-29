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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi Yenen Anadolu Efes Kazandı

37.'si düzenlenen Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi tek sayı farkla yenen Anadolu Efes müzesine götürdü.

Kaynak: AA, DHA
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi Yenen Anadolu Efes Kazandı - Resim: 1

İlki 1985’te oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 13 defa müzesine götüren Anadolu Efes, organizasyonda bir kez daha şampiyon olarak 14’üncü kez mutlu sona ulaştı. 

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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi Yenen Anadolu Efes Kazandı - Resim: 2

Organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunan Anadolu Efes, kupada son şampiyonluğunu 2022 yılında kazanmıştı. İkinci Fenerbahçe Beko, kupada son şampiyonluğunu 2017 yılında elde etmişti.

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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi Yenen Anadolu Efes Kazandı - Resim: 3

Türk sporuna yeni bir soluk getirecek Basketbol Gelişim Merkezi, görkemli bir törenle hizmete girdi. Merkezdeki ilk mücadele olan 37’nci Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi Yenen Anadolu Efes Kazandı - Resim: 4

Aynı zamanda açılış maçı olma özelliğini de taşıyan müsabakada Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 83-82 yenerek kupaya uzandı. 

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