Daniel Correa Freitas öldürüldü!
Brezilya ekibi Sao Paulo, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas'ın ölü olarak bulunduğunu açıkladı.
Yetkililer, Freitas'ın boynunda, kafasının kopma noktasına gelecek kadar derin kesikler olduğu ve cinsel organının kesildiğini belirtti.
Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'nun 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas, güney Parana eyaletinin başkenti Correa'nın kırsal bir bölgesinde ölü bulundu.
24 yaşındaki futbolcunun bedenindeki izlerden işkenceye uğradığı öğrenilirken yetkililerin yaptığı açıklamada "Boynunda çok derin bir kesik vardı ve kafası neredeyse kopma noktasına gelmişti. Ayrıca cinsel organı da kesilmişti" denildi.