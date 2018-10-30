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  3. 30 Ekim 2018 13:05

Daniel Correa Freitas öldürüldü!

Brezilya ekibi Sao Paulo, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas'ın ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Daniel Correa Freitas öldürüldü!

Yetkililer, Freitas'ın boynunda, kafasının kopma noktasına gelecek kadar derin kesikler olduğu ve cinsel organının kesildiğini belirtti.

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Daniel Correa Freitas öldürüldü!

Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'nun 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Daniel Correa Freitas, güney Parana eyaletinin başkenti Correa'nın kırsal bir bölgesinde ölü bulundu.

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Daniel Correa Freitas öldürüldü!

24 yaşındaki futbolcunun bedenindeki izlerden işkenceye uğradığı öğrenilirken yetkililerin yaptığı açıklamada "Boynunda çok derin bir kesik vardı ve kafası neredeyse kopma noktasına gelmişti. Ayrıca cinsel organı da kesilmişti" denildi.

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Daniel Correa Freitas öldürüldü!

Bonservisi Sao Paulo'da bulunan Daniel Correa Freitas, en son 2. Lig takımlarından Sao Bento forması giydi.

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