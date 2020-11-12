Deniz Türüç: İnşallah daha iyi olacak

Milli futbolcu "Yeni bir takım, yeni bir hava... Buradan Okan Buruk'a ve başkanıma (Göksel Gümüşdağ) teşekkür ediyorum. Çok çalışarak, kendime güvenerek, inanarak bir çıkışa geçtim çok şükür. İnşallah daha iyi olacak. Gönül isterdi ki kazanalım. Şimdi önümüzde önemli bir maç var. Ona konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.