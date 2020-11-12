Deniz Türüç: İnşallah daha iyi olacak
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.
Milli Takım'ın ikinci golünü 40. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e kiralık giden Deniz Türüç, A Milli Takım formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol attı.
Milli futbolcu "Yeni bir takım, yeni bir hava... Buradan Okan Buruk'a ve başkanıma (Göksel Gümüşdağ) teşekkür ediyorum. Çok çalışarak, kendime güvenerek, inanarak bir çıkışa geçtim çok şükür. İnşallah daha iyi olacak. Gönül isterdi ki kazanalım. Şimdi önümüzde önemli bir maç var. Ona konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.