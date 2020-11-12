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  3. 12 Kasım 2020 10:01

Deniz Türüç: İnşallah daha iyi olacak

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.

Deniz Türüç: İnşallah daha iyi olacak

Milli Takım'ın ikinci golünü 40. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e kiralık giden Deniz Türüç, A Milli Takım formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol attı.

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Deniz Türüç: İnşallah daha iyi olacak

Deniz Türüç karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Deniz Türüç: İnşallah daha iyi olacak

Milli futbolcu "Yeni bir takım, yeni bir hava... Buradan Okan Buruk'a ve başkanıma (Göksel Gümüşdağ) teşekkür ediyorum. Çok çalışarak, kendime güvenerek, inanarak bir çıkışa geçtim çok şükür. İnşallah daha iyi olacak. Gönül isterdi ki kazanalım. Şimdi önümüzde önemli bir maç var. Ona konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.

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Deniz Türüç: İnşallah daha iyi olacak

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