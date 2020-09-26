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  3. 26 Eylül 2020 12:51

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve transferde bombaları peş peşe patlatan Fenerbahçe'de derbi öncesinde sıcak saatler yaşanıyor.

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve transferde bombaları peş peşe patlatan Fenerbahçe'de derbi öncesinde sıcak saatler yaşanıyor.

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Derbi öncesi Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından Samatta kadroya dahil edilmiş, forvet transferi için de tekrar gaza basılmıştı.

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Derbi öncesi Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Hatayspor beraberliği sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirilmişti.

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Derbi öncesi Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Mbawana Samatta transferiyle forvet krizine son veren Fenerbahçe ise listedeki isimler için tekrar girişimlerini sıklaştırdı.

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