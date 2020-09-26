Derbi öncesi Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden
Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve transferde bombaları peş peşe patlatan Fenerbahçe'de derbi öncesinde sıcak saatler yaşanıyor.
Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve transferde bombaları peş peşe patlatan Fenerbahçe'de derbi öncesinde sıcak saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından Samatta kadroya dahil edilmiş, forvet transferi için de tekrar gaza basılmıştı.
Hatayspor beraberliği sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirilmişti.