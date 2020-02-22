Derbi tarihinden unutulmaz 35 maç
Fenerbahçe - Galatasaray derbileri, tarih boyunca iki takım taraftarı için hayati önem taşır. Her zaman iki takım taraftarının da iliklerine kadar yaşadıkları bu büyük derbide geçmiş ancak tozlanmamış sayfaları açıyoruz. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinden unutulmaz anlar...
2018-2019 sezonunun ilk yarısında TT Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi unutulmaz olaylara sahne oldu. Fenerbahçe'nin 2-0 geriden gelerek 2-2'lik beraberliği yakalaması ile sonuçlanan derbiye Fenerbahçeli futbolcular ile Galatasaraylı futbolcular arasında çıkan kavga damga vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de bu maçın ardından çeşitli sebeplerden dolayı 10 maçlık ceza alması da tarih sayfalarındaki yerini aldı.
JOSEF'İN SON DAKİKA GOLÜ
23.04.2017
TT Arena'da Fenerbahçe, son dakika golüyle Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golünü 90+1. dakikada Josef de Souza kaydetti. Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan Galatasaray sahadan puansız ayrıldı.
SNEIJDER ÖNCE SOLA, SONRA SAĞA
18.10.2014
Derbiye Fenerbahçe iyi başladı ancak Bruno Alves'in kırmızı kartıyla görüntü değişti. Sneijder, önce uzaktan sol köşeye, daha sonra sağ köşeye vurdu, muhteşem goller atı. Alper Potuk'un golü ise sadece skorbordu belirledi.
SOMA'DA YAKIŞMAYAN DERBİ
25.08.2014
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi Soma için Manisa'da oynandı ama ne sahada ne tribünde yaşananlar Soma için oynanan bir maça yakışmadı. Futbol da istenilen seviyenin yanına dahi yaklaşamadı. Kupayı kazanan penaltılarla Fenerbahçe oldu.