Derbi tarihinden unutulmaz 35 maç

SOMA'DA YAKIŞMAYAN DERBİ

25.08.2014



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi Soma için Manisa'da oynandı ama ne sahada ne tribünde yaşananlar Soma için oynanan bir maça yakışmadı. Futbol da istenilen seviyenin yanına dahi yaklaşamadı. Kupayı kazanan penaltılarla Fenerbahçe oldu.



