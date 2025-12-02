Derbide Kazımcan Karataş'ı yaralayan holiganın cezası belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği dev derbi 1-1 sona ermiş, taraflar birer puanı paylaşmıştı. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadele saha içinde ve tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle gündeme oturdu.