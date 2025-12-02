Derbide Kazımcan Karataş'ı yaralayan holiganın cezası belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak atarak yaralanmasına neden olan taraftar yakalandı. Hakkında yasal işlem yapılan şahıs, 1 yıl spor müsabakalarına giremeyecek.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği dev derbi 1-1 sona ermiş, taraflar birer puanı paylaşmıştı. Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadele saha içinde ve tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle gündeme oturdu.
Derbide Galatasaray'ın gölünden sonraki sevinç sırasında sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak fırlatan M.G. adlı sarı lacivertli taraftar, polis tarafından gözaltına alındı.
CEZASI BELLİ OLDU
Gözaltına alınan M.G. hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak spor müsabakalarından 1 yıl men edildiği öğrenildi.
Stadyumdaki güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalanan taraftarın, çok sayıda suç kaydı bulunduğu iddia edildi.