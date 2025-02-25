Derbinin yabancı hakeminin ücreti ortaya çıktı
Golsüz eşitlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Sloven hakem Slavko Vincic'in alacağı ücret belli oldu.
Kaynak: Sporx
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
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Sarı-kırmızılılar, böylece puanını 64'e çıkardı ve şampiyonluk yarışındaki rakibiyle aradaki 6 puanlık farkı da korudu. Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki maçı 3-1 kazanan Aslan bu sonuçla ikili averajı aldı.
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10 BİN EURO ALACAK
Sporx'in haberine göre, derbinin hakemi Slavko Vincic, 10 bin Euro ücret alacak. Sloven hakemin, ayrıca günlük 800 Euro harcırah aldığı ifade edildi.
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UEFA'YA GÖRE DAHA FAZLA KAZANDI
Vincic böylece; Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yöneterek UEFA organizasyonlarında maç başı standart ücret olarak kazandığı 6400 Euro'dan 3600 Euro daha fazla kazanmış oldu.
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