Derya Çayırgan kimdir, kaç yaşında ?
Sporcu kimliğinin yanı sıra özel hayatı ile de gündemde yer alan Derya Çağıran kimdir, nereli, kaç yaşında?
Fenerbahçe, Galatasaray voleybol takımlarının formasını giyen Derya Çayırgan, kariyerine Sarı Kırmızılı takımda devam ediyor. İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler..
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Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi. 2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu.
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Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi. 2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.
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2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.
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