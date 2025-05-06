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Derya Çayırgan kimdir, kaç yaşında ?

Sporcu kimliğinin yanı sıra özel hayatı ile de gündemde yer alan Derya Çağıran kimdir, nereli, kaç yaşında?

Derya Çayırgan kimdir, kaç yaşında ? - Resim: 1

Fenerbahçe, Galatasaray voleybol takımlarının formasını giyen Derya Çayırgan, kariyerine Sarı Kırmızılı takımda devam ediyor. İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler..

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Derya Çayırgan kimdir, kaç yaşında ? - Resim: 2

Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.  Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi. 2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu.

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Derya Çayırgan kimdir, kaç yaşında ? - Resim: 3

Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi. 2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.

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Derya Çayırgan kimdir, kaç yaşında ? - Resim: 4

2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.

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