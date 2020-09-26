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  3. 26 Eylül 2020 12:50

Dev derbi öncesi dikkat çeken detay

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 27 Eylül Pazar günü oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 298 milyon TL.

Dev derbi öncesi dikkat çeken detay

Süper Lig'in 3. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor.

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Dev derbi öncesi dikkat çeken detay

Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-lacivertliler; 74 milyon 180 bin euro'luk toplam kadro değeri ile ligde üçüncü sırada yer alıyor.

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Dev derbi öncesi dikkat çeken detay

Sarı-kırmızılıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon.

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Dev derbi öncesi dikkat çeken detay

EN DEĞERLİSİ SAMATTA Fenerbahçe'nin yeni transferi Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Samatta'nın değeri 9 milyon 500 bin euro olarak olarak göze çarpıyor.

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