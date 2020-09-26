Dev derbi öncesi dikkat çeken detay
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 27 Eylül Pazar günü oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 298 milyon TL.
Süper Lig'in 3. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor.
Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-lacivertliler; 74 milyon 180 bin euro'luk toplam kadro değeri ile ligde üçüncü sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon.