Dev derbi öncesi dikkat çeken detay

Sarı-kırmızılıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon.