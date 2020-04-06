Diagne Galatasaray'a para kazandıracak!
Sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiralanan Senegal'li golcü için flaş bir gerçek ortaya çıktı. Senegal basınında yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp, sezonun sona ermesinin ardından Diagne için prim kazanabilir!
Galatasaray'a müjdeli haber geliyor... Belçika temsilcisi Club Brugge, 2019-20 sezonu sonunda şampiyonluğunu ilan etmenin eşiğinde. Senegal basınında yer alan habere göre mavi-siyahlı kulüp, şampiyonluğun resmiyet kazanması halinde sarı kırmızılılara para ödeyecek.
Sezonun sona ermesiyle beraber Mbaye Diagne'yi Galatasaray'a geri göndermeye hazırlanan Club Brugge, Senegalli golcü için sarı kırmızılı kulübe hala para ödüyor. Öte yandan Senego.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre Galatasaray, Club Brugge'ün Jupiter Lig'de resmen şampiyon olmasının ardından, kasasına ekstra bir ücret koyacak.
Bu ödemenin kaçınılmaz olduğu aktarılan haberin detaylarında sarı kırmızılıların primi kasasına koymasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.