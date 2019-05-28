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  3. 28 Mayıs 2019 23:40

Diagne'ye sürpriz talip

Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Takıma yapılacak takviyelerin dışında takımdan ayrılması beklenen isimler de belli olmaya başladı. Son gelişme ise Galatasaray'ın devre arasında k

Diagne'ye sürpriz talip

Galatasaray'da Mbaye Diagne için ilginç gelişmeler yaşanıyor.

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Diagne'ye sürpriz talip

Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli futbolcu için teklifler gelmeye başladı.

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Diagne'ye sürpriz talip

Takvim'in haberine göre; geçen sezon Gomis'i transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Diagne için 8 milyon Euro önerdi.

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Diagne'ye sürpriz talip

8 MİLYON EURO AZ BULUNDU Ancak Galatasaray Yönetimi'nin 8 milyon Euro'luk teklifi çok az bulduğu ve Diagne'yi 13 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı satmayı düşünmediği öğrenildi. Bu durum Suudi Arabistan kulübüne bildirildi.

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