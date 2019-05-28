Diagne'ye sürpriz talip

8 MİLYON EURO AZ BULUNDU Ancak Galatasaray Yönetimi'nin 8 milyon Euro'luk teklifi çok az bulduğu ve Diagne'yi 13 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı satmayı düşünmediği öğrenildi. Bu durum Suudi Arabistan kulübüne bildirildi.