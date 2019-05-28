Diagne'ye sürpriz talip
Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Takıma yapılacak takviyelerin dışında takımdan ayrılması beklenen isimler de belli olmaya başladı. Son gelişme ise Galatasaray'ın devre arasında k
Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için istenmeyen adam ilan edilen Senegalli futbolcu için teklifler gelmeye başladı.
Takvim'in haberine göre; geçen sezon Gomis'i transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Diagne için 8 milyon Euro önerdi.