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  3. 06 Temmuz 2017 14:37

4 büyüklerin yeni formaları deşifre oldu !

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren üç büyüklerin formaları deşifre olmaya başladı.

4 büyüklerin yeni formaları deşifre oldu !

Fenerbahçe.

1/ 22
4 büyüklerin yeni formaları deşifre oldu !

2/ 22
4 büyüklerin yeni formaları deşifre oldu !

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4 büyüklerin yeni formaları deşifre oldu !

Beşiktaş

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