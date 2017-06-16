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  3. 16 Haziran 2017 19:35

Ahmet Çakar Aziz Yıldırım'dan helallik istedi

Ahmet Çakar, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından gerçekleştirilen sahur programında Aziz Yıldırım'dan özür diledi.

Ahmet Çakar Aziz Yıldırım'dan helallik istedi

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği 'Ramazan Sohbetleri' programında Beyaz Futbol ekibini ağırladı.

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Ahmet Çakar Aziz Yıldırım'dan helallik istedi

HELALLİK İSTEDİ

Keyifli muhabbetlerin yapıldığı sahur programında Beyaz Futbol ekibinin de koyu sohbetiyle güzel anlar yaşandı.

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Ahmet Çakar Aziz Yıldırım'dan helallik istedi

Programda eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, başta Fatih Terim ile Aziz Yıldırım olmak üzere Arda Turan ve Fikret Orman'dan helallik istedi.

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Ahmet Çakar Aziz Yıldırım'dan helallik istedi

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