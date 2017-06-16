Ahmet Çakar Aziz Yıldırım'dan helallik istedi
Ahmet Çakar, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından gerçekleştirilen sahur programında Aziz Yıldırım'dan özür diledi.
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendi sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği 'Ramazan Sohbetleri' programında Beyaz Futbol ekibini ağırladı.
HELALLİK İSTEDİ
Keyifli muhabbetlerin yapıldığı sahur programında Beyaz Futbol ekibinin de koyu sohbetiyle güzel anlar yaşandı.
Programda eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, başta Fatih Terim ile Aziz Yıldırım olmak üzere Arda Turan ve Fikret Orman'dan helallik istedi.