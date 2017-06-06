Ahmet Çakar: Arda sen cahil bir adamsına
Arda Turan'ın, Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmasının ardından Ahmet Çakar, Arda için olay sözler sarfetti.
Bip uygulamasındaki 10 Numara muhabbet kanalına yorum yapan Ahmat Çakar, Arda'nın cahil biri olduğunu Bilal Meşe'nin ise iyi bir gazeteci olduğunu söyleyerek şunları ifade etti: "Bilal Meşe'yi 35-40 yıldır tanırım. Bilal Meşe kadar namuslu, haysiyetli, etik bir gazeteci ben hayatımda tanımadım.
Ben bir gazeteciysem Bilal Meşe'nin sol kolu bile etmem. Ben hakemken o gazeteciydi ve aramızda bir sır varsa o sır onunla ölüme giderdi. Arda'nın Bilal Meşe'ye yaptığı bu hareketten dolayı bu Millet O'nu affetmez. Bilal Meşe geçen sene Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda haberler yapmış, prim istediler istemediler bunu yazmış olabilir. Tekzip yayınla, mahkemeye ver. Saldırı nedir ?
Arda o zaman kadro dışı bırakılmıştı. Niye kadro dışı bırakıldı, sadece Arda değil, Burak, Caner, Selçuk, Gökhan filan...Sonra araya Sayın Cumhurbaşkanı girdi, bizler de yazdık. Arda'yı bağıra bağıra milli takıma döndürdük. Bu prim mevzuları; Fatih Terim Arda'yı niye kadro dışı bıraktı ? Demek ki var. Prim mevzusu olmuş ki kadro dışı kaldı 2-3 maç. Bu varsa, bunu da gazetecinın yazması kadar doğal bir olay yok. Dünyanın her yerinde bu doğaldır ve gazeteci için görevdir.