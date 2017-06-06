Ahmet Çakar: Arda sen cahil bir adamsına

Arda o zaman kadro dışı bırakılmıştı. Niye kadro dışı bırakıldı, sadece Arda değil, Burak, Caner, Selçuk, Gökhan filan...Sonra araya Sayın Cumhurbaşkanı girdi, bizler de yazdık. Arda'yı bağıra bağıra milli takıma döndürdük. Bu prim mevzuları; Fatih Terim Arda'yı niye kadro dışı bıraktı ? Demek ki var. Prim mevzusu olmuş ki kadro dışı kaldı 2-3 maç. Bu varsa, bunu da gazetecinın yazması kadar doğal bir olay yok. Dünyanın her yerinde bu doğaldır ve gazeteci için görevdir.