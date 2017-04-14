Ahmet Çakar'dan flaş Atiba yorumu

Atiba'nın genel performansı için 9, futbol bilgisi için 9 ve karakteri için 10 üzerinden 10 puan veren Ahmet Çakar, "Bir kere bile hakeme bulaşmıyor, rakibe bulaşmıyor, arkadan gidip rakibe basmıyor, el kol hareketleri yok, çirkeflik yapmıyor. Melaike...hep beyefendi, hep nazik, ukalalık yapmıyor. Havaya girmiyor. Taraftarların gözünde de 10 numara. Bence heykeli dikilecek adam ama heykelini dikmeye beton yetmez" şeklinde konuşarak övgüler yağdırdı.