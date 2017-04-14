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  3. 14 Nisan 2017 22:09

Ahmet Çakar'dan flaş Atiba yorumu

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Atiba Hutchinson'u mercek altına alan Ahmet Çakar, futbolculuğu ve karakteri için Kanadalı oyuncuya 10 üzerinden 10 verirken, tek bir kusuru olduğuna işaret etti.

Ahmet Çakar'dan flaş Atiba yorumu

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Atiba Hutchinson'u mercek altına alan Ahmet Çakar, futbolculuğu ve karakteri için Kanadalı oyuncuya 10 üzerinden 10 verirken, tek bir kusuru olduğuna işaret etti.

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Ahmet Çakar'dan flaş Atiba yorumu

Akıllı telefonlarda bulunan BİP uygulamasında yer alan "10 Numara Muhabbet" kanalına konuşan Ahmet Çakar, "Atiba'nın heykelini dikmeye beton yetmez" diyerek yüceltirken, 34 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcuya oğlu Noah için ise uyarılarda bulundu.

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Ahmet Çakar'dan flaş Atiba yorumu

Atiba'nın genel performansı için 9, futbol bilgisi için 9 ve karakteri için 10 üzerinden 10 puan veren Ahmet Çakar, "Bir kere bile hakeme bulaşmıyor, rakibe bulaşmıyor, arkadan gidip rakibe basmıyor, el kol hareketleri yok, çirkeflik yapmıyor. Melaike...hep beyefendi, hep nazik, ukalalık yapmıyor. Havaya girmiyor. Taraftarların gözünde de 10 numara. Bence heykeli dikilecek adam ama heykelini dikmeye beton yetmez" şeklinde konuşarak övgüler yağdırdı.

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Ahmet Çakar'dan flaş Atiba yorumu

Yazıları ve Beyaz TV'deki söylemleri ile dikkat çeken Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın süper emektarının tek bir kusuru olduğuna da bip uygulamasındaki "10 numara muhabbet" kanalımda dikkat çekiyor.

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