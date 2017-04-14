Ahmet Çakar'dan flaş Atiba yorumu
Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Atiba Hutchinson'u mercek altına alan Ahmet Çakar, futbolculuğu ve karakteri için Kanadalı oyuncuya 10 üzerinden 10 verirken, tek bir kusuru olduğuna işaret etti.
Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Atiba Hutchinson'u mercek altına alan Ahmet Çakar, futbolculuğu ve karakteri için Kanadalı oyuncuya 10 üzerinden 10 verirken, tek bir kusuru olduğuna işaret etti.
Akıllı telefonlarda bulunan BİP uygulamasında yer alan "10 Numara Muhabbet" kanalına konuşan Ahmet Çakar, "Atiba'nın heykelini dikmeye beton yetmez" diyerek yüceltirken, 34 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcuya oğlu Noah için ise uyarılarda bulundu.
Atiba'nın genel performansı için 9, futbol bilgisi için 9 ve karakteri için 10 üzerinden 10 puan veren Ahmet Çakar, "Bir kere bile hakeme bulaşmıyor, rakibe bulaşmıyor, arkadan gidip rakibe basmıyor, el kol hareketleri yok, çirkeflik yapmıyor. Melaike...hep beyefendi, hep nazik, ukalalık yapmıyor. Havaya girmiyor. Taraftarların gözünde de 10 numara. Bence heykeli dikilecek adam ama heykelini dikmeye beton yetmez" şeklinde konuşarak övgüler yağdırdı.