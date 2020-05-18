Alaska’da eriyen buzullar tsunaminin habercisi!
14 uzman tarafından imzalanmış mektuba göre ABD’nin Alaska'da eyaletinde yakın bir zamanda büyük bir tsunami meydana geleceği belirtildi.
ABD’nin Alaska'da eyaletinde yer alan ve ülkenin en kuzeydeki kenti Achorage’da çok yakın bir gelecekte, yıkıcı bir tsunamiyi tetikleyebilecek dengesiz bir dağ yamacı tespit edildi.
14 bilim insanı tarafından imzalanan bir mektupta, iklim değişikliğine bağlı olarak Barry buzulunun desteklediği yamaç eğiminin sadece üçte birinin korunduğu, deprem, sıcak hava dalgası veya şiddetli bir yağmurun bölgede çok ciddi bir felakete yol açabileceği uyarısı yapııldı.
Anchorage'ın 60 mil doğusunda yer alan Prince William Sound, bir liman alanı ve Trans-Alaska Boru Hattı Sisteminin bir parçası.
ABD'DE GERÇEKLEŞEN EN ŞİDDDETLİ TSUNAMİ FELAKETİ OLABİLİR
Jeolojik Araştırmalar Bölümü direktörü Steve Masterman, Barry Buzulu'nun hızlı bir şekilde geri çekilmesinin milyonlarca ton kayayı söz konusu limana bırakabileceği ve devletin kayıtlarına geçen en şiddetli tsunami felaketinin gerçekleşebileceğini söyledi.