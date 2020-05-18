Alaska’da eriyen buzullar tsunaminin habercisi!

14 bilim insanı tarafından imzalanan bir mektupta, iklim değişikliğine bağlı olarak Barry buzulunun desteklediği yamaç eğiminin sadece üçte birinin korunduğu, deprem, sıcak hava dalgası veya şiddetli bir yağmurun bölgede çok ciddi bir felakete yol açabileceği uyarısı yapııldı.



