Amazon'daki ormanlar tarihinin en kötü yılını yaşıyor
Amazon'daki ormanlaşma geçen yıla göre yüzde 25 artarken, Fransa’nın başkenti Paris'in on katı büyüklüğündeki 3 bin 69 kilometrekarelik ağaçlık alanın yok edilmesi tehlikeyi gözler önüne serdi.
PARİS'İN ON KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YOK OLDU
Brezilya hükümetinin yayımladığı resmi istatistiklerde Amazon’daki orman kaybının geçen yıla oranla yüzde 25 arttığı görüldü. Bununla birlikte, dünyanın akciğerlerinin en kötü yılını yaşadığı bu yılın ilk yarısında Paris’in on katı büyüklüğündeki (3 bin 69 kilometrekare) bir alanın yok olduğu ortaya konuldu.
25 MİLYON OTOMOBİLE EŞDEĞER KARBON SALINIMI
Ulusal Uzay Araştırma Enstititüsü’ne (INPE), ait verilerde Haziran ayı ormansızlaşmanın art arda yükseldiği 14. ay oldu. 2020’nin ilk yarısında Amazon'daki ormansızlaşma ve yangınlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artışla, yıllık 25 milyon otomobilin emisyonuna eşdeğer 115 milyon metrik ton karbondioksit saldı.
BOLSONARO ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA
Brezilya’da Haziran kuru mevsimin başlangıcına işaret ediyor. Ülkenin devlet başkanı Jair Bolsonaro, önlem almadığı gerekçesiyle büyük çaplı ormansızlaşma ve yangınlar nedeniyle eleştiriliyor. Bolsonaro, şimdi uluslararası otoritelerin baskısı altında bulunuyor.
Amazon ormanlarındaki yıkım Haziran 2019'a kıyasla bu Haziran ayında yüzde 10,7 arttı ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Brezilya temsilciliği başkanı Mariana Napolitano, Bolsonaro’nun üzerindeki baskının artacığını belirterek, “Ormansızlaşma verileri tek başına Amazon'un kontrolden çıktığını ve çok karmaşık bir duruma sahip olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.