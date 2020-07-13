Amazon'daki ormanlar tarihinin en kötü yılını yaşıyor

PARİS'İN ON KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YOK OLDU

Brezilya hükümetinin yayımladığı resmi istatistiklerde Amazon’daki orman kaybının geçen yıla oranla yüzde 25 arttığı görüldü. Bununla birlikte, dünyanın akciğerlerinin en kötü yılını yaşadığı bu yılın ilk yarısında Paris’in on katı büyüklüğündeki (3 bin 69 kilometrekare) bir alanın yok olduğu ortaya konuldu.