Ankara'da HDP'lilerin eylemine polis müdahalesi

HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren Oluç, hukuksuz ve anayasayı çiğneyen bir adım atıldığını belirterek, "Biz HDP olarak, bütün örgütlerimizle, parti yöneticilerimizle, milletvekillerimizle, cezaevinde olan milletvekillerimizle dimdik ayakta duracağız. Bugüne kadar hiçbir baskıya, hiçbir zulme boğun eğmedik bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Demokratik siyaset alanındaki kararlı duruşumuzla hukukun üstünlüğü, adalet, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelemizi bütün alanlarda sürdürmeye devam edeceğiz. Söz veriyoruz ki Türkiye'ye demokrasiyi, özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü, barışı ve adaleti getireceğiz" dedi.

