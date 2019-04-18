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  3. 18 Nisan 2019 23:23

Antalya'da sezon açıldı ! Gece yarısı kapılar açıldı...

Antalya'daki eğlence merkezleri kapılarını açarak turizm sezonunu açtı.

Antalya'da sezon açıldı ! Gece yarısı kapılar açıldı...

Antalya'nın Kemer ilçesindeki eğlence merkezleri, turizm sezonunun başlamasıyla kapılarını açmaya başladı.

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Antalya'da sezon açıldı ! Gece yarısı kapılar açıldı...

Kemer'de turizm sezonunun hareketlenmesiyle eğlence merkezleri de kapılarını açmaya başladı. Binlerce kişinin doldurduğu eğlence mekanında turistler DJ'leri çaldığı parçalarla coşarken, dansçı kızların şovlarıyla ilerleyen saatlere kadar eğlendi.

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Antalya'da sezon açıldı ! Gece yarısı kapılar açıldı...

Özellikle Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Kazak, İranlı ve Türk müşterilerin doldurduğu gece kulübünde eğlence hızlı başladı.

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Antalya'da sezon açıldı ! Gece yarısı kapılar açıldı...

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