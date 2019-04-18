Antalya'da sezon açıldı ! Gece yarısı kapılar açıldı...
Antalya'daki eğlence merkezleri kapılarını açarak turizm sezonunu açtı.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki eğlence merkezleri, turizm sezonunun başlamasıyla kapılarını açmaya başladı.
Kemer'de turizm sezonunun hareketlenmesiyle eğlence merkezleri de kapılarını açmaya başladı. Binlerce kişinin doldurduğu eğlence mekanında turistler DJ'leri çaldığı parçalarla coşarken, dansçı kızların şovlarıyla ilerleyen saatlere kadar eğlendi.
Özellikle Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Kazak, İranlı ve Türk müşterilerin doldurduğu gece kulübünde eğlence hızlı başladı.