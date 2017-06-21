Bilal Meşe olayı Arda Tural'ın ilk vukuatı değilmiş !
Arda Turan'ın Bilal Meşe olayından çok önce bir gazeteciye daha saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddia ediliyor.
Habertürk yazarı Elif Key, Arda Turan hakkında sert bir yazı kaleme aldı. Key, Arda Turan’ın daha önce de gazeteciye saldırdığını iddia etti. Key, Arda Turan’ın magazin basınına bol bol forma dağıttığını yazdı.
2010’da sakatlandıktan sonra, “Milli Takım’ı sattı” dedikoduları almış başını gitmişken, operasyondan çıkar çıkmaz soluğu bir canlı yayında almış ve şöyle demişti Arda Turan: “Şerefsizlik diz boyu. Türkiye’de sıkıntı çok. Artık sevmiyorum.” İki cümleyle derdini özetlemiş, ağlayarak yayını kesmelerini rica etmişti.