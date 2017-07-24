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  3. 24 Temmuz 2017 17:30

Asla karşılaşmak istemeyeceğiniz 10 devasa dövüşçü

İşte normal hayatınızda bile asla karşılaşmak istemeyeceğiniz 10 dövüştü...

Asla karşılaşmak istemeyeceğiniz 10 devasa dövüşçü

10- Roy Nelson

Karşısındaki rakipleri öldürücü darbelerle yıkabiliyor. Ağır siklet dövüşçüsü olan Roy Nelson bir mücadelesinde hakemin maçı geç bitirmesiyle öfkelenip tekmelerle girişmişti.

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Asla karşılaşmak istemeyeceğiniz 10 devasa dövüşçü

Şuan hala kariyerine devam eden bu dövüşçüyü kızdırmak en son isteyeceğiniz şey olabilir. Meydan okumak isteyenlere hatırlatma kendisi kemik kıran sağ yumruğu ile direk nakavtları ile meşhurdur.

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Asla karşılaşmak istemeyeceğiniz 10 devasa dövüşçü

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Asla karşılaşmak istemeyeceğiniz 10 devasa dövüşçü

9- CHOI HONG - MAN

Şaşırtıcı bir şekilde bir görünüme sahip olan bu dövüşçü tam tamına 330 kilo ağırlığında. Çıktığı ilk maçta rakibini ilk turda direk mağlup edince biranda dikkatleri üzerine çekti.

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