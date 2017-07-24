Asla karşılaşmak istemeyeceğiniz 10 devasa dövüşçü
İşte normal hayatınızda bile asla karşılaşmak istemeyeceğiniz 10 dövüştü...
10- Roy Nelson
Karşısındaki rakipleri öldürücü darbelerle yıkabiliyor. Ağır siklet dövüşçüsü olan Roy Nelson bir mücadelesinde hakemin maçı geç bitirmesiyle öfkelenip tekmelerle girişmişti.
Şuan hala kariyerine devam eden bu dövüşçüyü kızdırmak en son isteyeceğiniz şey olabilir. Meydan okumak isteyenlere hatırlatma kendisi kemik kıran sağ yumruğu ile direk nakavtları ile meşhurdur.