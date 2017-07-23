Bayern Münih'ten büyük saygısızlıkar
Milan formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e atan Hakan Çalhanoğlu için Alman devinin sosyal medya hesabından büyük bir saygısızlık yapıldı.
Çin'de düzenlenen turnuvada Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Bayern Münih'i 4-0'la geçerken milli yıldızımız maçın son golünü attı.
Hakan Çalhanoğlu'nun skoru 4-0 yapan golünü resmi Twitter hesabından tweet atan Bayern Münih, milli yıldızımızın soy ismini yanlış yazdı. Hakan'ın golünü Bayern Münih Twitter hesabı "Hakan Cahalananananallgloglu scores for @acmilan" diye tweet attı.
Bunun üzerine Milan Twitter hesabı da "Böyle kullanın, daha kolay" anlamında "Just use @hakanc10, it's easier" şekilde cevap attı.