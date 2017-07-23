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  3. 23 Temmuz 2017 16:32

Bayern Münih'ten büyük saygısızlıkar

Milan formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e atan Hakan Çalhanoğlu için Alman devinin sosyal medya hesabından büyük bir saygısızlık yapıldı.

Bayern Münih'ten büyük saygısızlıkar

Çin'de düzenlenen turnuvada Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Bayern Münih'i 4-0'la geçerken milli yıldızımız maçın son golünü attı.

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Bayern Münih'ten büyük saygısızlıkar

Hakan Çalhanoğlu'nun skoru 4-0 yapan golünü resmi Twitter hesabından tweet atan Bayern Münih, milli yıldızımızın soy ismini yanlış yazdı. Hakan'ın golünü Bayern Münih Twitter hesabı "Hakan Cahalananananallgloglu scores for @acmilan" diye tweet attı.

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Bayern Münih'ten büyük saygısızlıkar

Bunun üzerine Milan Twitter hesabı da "Böyle kullanın, daha kolay" anlamında "Just use @hakanc10, it's easier" şekilde cevap attı.

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Bayern Münih'ten büyük saygısızlıkar

İlk önce 'Hakan Cahalananananallgloglu' olarak yazılan isim bir sonraki tweette düzeltildi. Alman devi bu tweetin ardından bir de özür diledi.

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