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  3. 24 Temmuz 2017 22:37

Bu isimlere dikkat ! Geleceğin yıldızları...

Spor yazarı Sinan Vardar, geleceğin yıldızı olarak gördüğü isimleri açıkladı

Bu isimlere dikkat ! Geleceğin yıldızları...

Fotomaç yazarı ve Beşiktaş eski yöneticisi Sinan Vardar, gazetedeki köşesinde 'Geleceğin yıldızları' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gelecekte yıldız olacak genç futbolcuları kaleme alan Sinan Vardar, şu satırları kullandı:

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Bu isimlere dikkat ! Geleceğin yıldızları...

Naçizane yaptığım bir araştırmada, geleceğin yıldızları olabilecek bazı futbolcuları tespit ettim. Ama bunların eğitim, sosyal gelişimi yaşam koçlarıyla desteklenmeleri gerekiyor. Benden söylemesi. İsterseniz bu isimleri kenara yazın. Bu yeteneklere doğru eğitim verilirse, birkaç sene sonra neler olacağını hayretler içinde izlersiniz...

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Bu isimlere dikkat ! Geleceğin yıldızları...

Mesela Bucaspor'dan Kerem Atakan Kesgin... Bu çocuk 17 yaşında ve müthiş bir play-maker. Bir yerlerden Beşiktaş'ın da ilgilendiği kulağıma geliyor.


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Bu isimlere dikkat ! Geleceğin yıldızları...

İlgilileri buradan uyarıyorum, Kerem'i alın ve mutlaka psikatri desteği sağlayıp ileride büyük bir değer olabilecek bu genç yıldıza bir de yaşam koçu verin.

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