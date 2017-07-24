Bu isimlere dikkat ! Geleceğin yıldızları...

Naçizane yaptığım bir araştırmada, geleceğin yıldızları olabilecek bazı futbolcuları tespit ettim. Ama bunların eğitim, sosyal gelişimi yaşam koçlarıyla desteklenmeleri gerekiyor. Benden söylemesi. İsterseniz bu isimleri kenara yazın. Bu yeteneklere doğru eğitim verilirse, birkaç sene sonra neler olacağını hayretler içinde izlersiniz...

