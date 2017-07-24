Bu isimlere dikkat ! Geleceğin yıldızları...
Spor yazarı Sinan Vardar, geleceğin yıldızı olarak gördüğü isimleri açıkladı
Fotomaç yazarı ve Beşiktaş eski yöneticisi Sinan Vardar, gazetedeki köşesinde 'Geleceğin yıldızları' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gelecekte yıldız olacak genç futbolcuları kaleme alan Sinan Vardar, şu satırları kullandı:
Naçizane yaptığım bir araştırmada, geleceğin yıldızları olabilecek bazı futbolcuları tespit ettim. Ama bunların eğitim, sosyal gelişimi yaşam koçlarıyla desteklenmeleri gerekiyor. Benden söylemesi. İsterseniz bu isimleri kenara yazın. Bu yeteneklere doğru eğitim verilirse, birkaç sene sonra neler olacağını hayretler içinde izlersiniz...
Mesela Bucaspor'dan Kerem Atakan Kesgin... Bu çocuk 17 yaşında ve müthiş bir play-maker. Bir yerlerden Beşiktaş'ın da ilgilendiği kulağıma geliyor.