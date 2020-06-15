Burası Bingöl! Depremin en çok etkilediği bölgeden kareler!
Bingöl’de meydana gelen 5,7'lik depremin hemen ardından sabah 5,6'lık yeni bir sarsıntı daha yaşanmıştı. İşte depremden en çok etkilenen Bingöl’ün Elmalı Köyü'nde son durum...
Bingöl’de 5,7'lik depremin daha hasar tespiti tamamlanmadan sabah 5,6'lık yeni bir sarsıntı yaşandı. Bölgede büyüklükleri 4'e yaklaşan artçılar da sürüyor.
NTV ekibinden Nizamettin Kaplan depremin en çok etkilediği noktalardan Elmalı Köyü'nde son durumu fotoğrafladı.