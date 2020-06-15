  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Haziran 2020 17:00

Burası Bingöl! Depremin en çok etkilediği bölgeden kareler!

Bingöl’de meydana gelen 5,7'lik depremin hemen ardından sabah 5,6'lık yeni bir sarsıntı daha yaşanmıştı. İşte depremden en çok etkilenen Bingöl’ün Elmalı Köyü'nde son durum...

Burası Bingöl! Depremin en çok etkilediği bölgeden kareler!

Bingöl’de 5,7'lik depremin daha hasar tespiti tamamlanmadan sabah 5,6'lık yeni bir sarsıntı yaşandı. Bölgede büyüklükleri 4'e yaklaşan artçılar da sürüyor.

1/ 16
Burası Bingöl! Depremin en çok etkilediği bölgeden kareler!

NTV ekibinden Nizamettin Kaplan depremin en çok etkilediği noktalardan Elmalı Köyü'nde son durumu fotoğrafladı.

2/ 16
Burası Bingöl! Depremin en çok etkilediği bölgeden kareler!

İşte bölgeden son kareler…

3/ 16
Burası Bingöl! Depremin en çok etkilediği bölgeden kareler!

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM