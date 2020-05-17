Çinli bilim insanı : “Corona virüs Wuhan’daki hayvan pazarından yayılmadı”
DSÖ'nün koronavirüsün Wuhan’daki bir hayvan pazarından yayılmış olabileceğine ilişkin açıklamasından sonra Çinli bilim insanlarından bu iddialara yanıt geldi.
Çin’de geçen aralık ayında Wuhan kentindeki bir vahşi hayvan pazarında ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve 310 bin kişinin ölümüne yol açan pandeminin kaynağı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
"ARACI TÜR OLMAYABİLİR"
Çin’de yapılan araştırmada moleküler biyolog Alina Chan ve evrimsel biyolog Shing Zhan, “Kamuya açık genetik veriler, virüsün pazarda önceden ileri sürüldüğü gibi farklı 3 -4 tür arası bulaşmaya işaret etmiyor. Yeni tip corona virüsün zoonatik olduğunu biliyoruz. Bu durumda öncelikli olarak yarasalar incelenmeli” açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan araştırmacılar, “Genetiği değiştirilmemiş bir öncülün laboratuvarda çalışırken insanlara adapte olabilme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır” ifadelerini kullanarak, virüsün Wuhan’daki deniz ürünleri pazarından yayılmış olduğunu düşünmedikleri söyledi.